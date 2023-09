Les cinq grandes banques de Belgique ont engrangé 4,4 milliards de bénéfices au premier semestre

Chez Argenta, les bénéfices dégagés sur les intérêts ont même doublé, ce qui s’explique notamment par la force de la banque sur le marché des crédits immobiliers en Flandre et aux Pays-Bas. Belfius et KBC ont vu leurs bénéfices d’intérêts croître de 30 % au cours de cette même période. Du côté de BNP Paribas Fortis, sondé par nos confrères du Nieuwsblad, on ne commente pas l’évolution des revenus d’intérêts, tout en reconnaissant que tous les revenus ont augmenté de 10,2 %. “Si ce que certains disent est vrai, à savoir que nous nous contentons de déposer l’épargne à la BCE et de percevoir des intérêts, alors nous devons faire quelque chose de mal. L’augmentation des revenus serait alors bien plus importante”, déclare Michael Anseeuw, PDG de BNPPF à nos confrères. “Plus les banques dépendent des taux d’intérêt comme source de profit, plus elles ont vu leurs bénéfices augmenter suite au renversement des taux d’intérêt.”

Si les banques profitent largement de la hausse des taux auprès de la BCE, elles doivent cependant composer avec un net recul des crédits hypothécaires, en baisse de 45 % au premier semestre sur base annuelle, comme le soulignait vendredi dernier Marc Raisière de Belfius.

Les banques devront aussi composer avec le succès du bon d’Etat, qui a “soustrait” 21,9 milliards aux banques. Au taux de 3,75 % octroyé par la BCE, c’est donc un peu plus de 821 millions d’euros en intérêts qui s’envole des poches des banques.