La banque VDK débarque en Wallonie : “Sept Belges sur dix ne savent pas ce que leur banque fait de leur argent”

D’abord, elle a mené une étude qui en dit long sur la manière dont les Belges réfléchissent à leurs placements. “Près de sept épargnants et investisseurs belges sur dix n’ont pas la moindre idée de ce que fait précisément leur banque de leur argent gagné à la sueur de leur front. La banque durable a donc décidé de lancer une grande campagne pour inciter les Belges, notamment les jeunes, à réfléchir à la manière dont, avec leur argent, ils peuvent contribuer à un meilleur avenir pour eux, pour leur région et même pour la planète”, communique VDK.

CEO de VDK Leen Van den Neste en dit plus sur les objectifs de cette campagne. ” VDK banque est une banque éthique et durable, dont l’ambition est de croître de La Panne à Virton. Nous voulons balayer ce malentendu selon lequel une banque n’a aucun impact sur la société. Une banque codéfinit l’orientation de l’économie, mais aussi celle du monde. C’est pourquoi nous voulons inviter les Belges à réfléchir de manière tridimensionnelle. C’est là toute la signification de la banque durable et le symbole de notre pièce de collection. Vous pouvez avoir un réel impact en plus du rendement de votre propre porte-monnaie. Vous soutenez des initiatives sociales au niveau local et vous contribuez à un monde meilleur pour vos (petits-) enfants. Les Belges doivent saisir leur chance”, détaille-t-elle.