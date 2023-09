Il y a un an pourtant, le CCE l'évaluait à 4,6%. En cause, les spécificités belges: nos prix de l'énergie augmentant plus rapidement que chez nos voisins, notre inflation était plus forte.

Conséquence: indexation automatique oblige, des hausses de salaires plus importantes qu'en Allemagne, en France ou aux Pays-Bas ont eu lieu. Pour les entreprises, cela signifiait une perte de compétitivité très importante.

Mais assez rapidement, cet écart s'est avéré moins grand que redouté. Au printemps, il avait déjà diminué de moitié (2,2%). Cette réduction signifiait déjà que les hausses de salaires dans les pays voisins dépassaient celles intervenues en Belgique.

La raison de cette réduction? L'inflation tend à se calmer en Belgique, vu la diminution des prix du gaz. Selon les calculs actuels, l'indexation des salaires devrait donc être relativement faible en 2024. Dans le même temps, les salaires augmentent chez nos voisins. Et cela pourrait se poursuivre, puisque l'inflation y est actuellement plus élevée.