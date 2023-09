Aussi fort que le bon d'Etat, voici l'épargne rémunérée à 4%

Et après? Si l'on souhaite dépasser ce plafond, il n'est pas toujours nécessaire de prendre des risques. Trade Republic, plateforme d'investissement en ligne offre ainsi un taux brut de 4% à tous ses clients. Un rendement valable pour les montants placés en compte, avec un maximum de 50 000 €. Les intérêts sont calculés en temps réel dans l'application et crédités mensuellement. "Avec un taux d'intérêt effectif de 4 pour cent par an, nous faisons profiter directement nos clients des avantages du nouvel environnement de taux d'intérêt. Chaque investisseur peut désormais bénéficier directement et facilement des taux d'intérêt", confirme Matthias Baccino Market Lead de Trade Republic. "Cela fait de Trade Republic l'une des offres les plus attrayantes pour épargner et investir son argent."

Notez que cette offre n'est pas un compte d'épargne réglementé, ce qui signifie que les intérêts sont ponctionnés d'un précompte immobilier de 30%. Au final, le rendement net s'élève donc à 2,80%, une offre aussi intéressante que l'était le bon d'Etat. Un compte Trade Republic peut être ouvert en seulement cinq minutes dans l'application mobile ou via l’application desktop.