60 % des familles épargnent pour leur enfant

Le compte d’épargne au nom de l’enfant demeure le choix privilégié, avec une préférence marquée de 72 % des familles. “Les alternatives telles que les fonds d’investissement, les produits d’assurance, et autres ne sont adoptées que par 10 % des familles. Il est intéressant de noter que le liquide demeure une option sélectionnée par une famille sur cinq”, souligne Camille.

En ce qui concerne les montants, la moitié des familles épargnent mensuellement moins de 30 €. “On observe deux niveaux distincts, en termes de montant épargné mensuellement, qui reflètent des niveaux d’engagement financier différents : 45 % des familles choisissent de mettre de côté entre 10 € et 30 €, tandis qu’une proportion similaire, soit 44 % des familles, optent pour une approche plus conséquente en épargnant plus de 41 €.”

L’objectif est bien évidemment d’offrir un bas de laine aux enfants pour plus tard, dans le but de démarrer sa vie active plus facilement, de financer ses études ou d’offrir un apport pour l’achat d’un bien immobilier.

Enfin, on notera que les allocations familiales sont considérées par la très grande majorité des familles comme un actif très liquide. “Elles sont utilisées pour des besoins de première nécessité (57 %) et des dépenses courantes liées aux enfants comme les stages, sports, école, etc. (36 %). L’épargne reste limitée à 6 % : 2 % via compte bancaire et 4 % via compte d’épargne.”