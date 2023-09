Un nouveau bon d’État si les banques n’augmentent pas les taux sur les comptes épargne

Lors des débats menés au sein de la commission des Finances de la Chambre, expertes et parlementaires se sont réunis pour réfléchir aux solutions à mettre en place. Parmi les pistes, un projet de loi de Vooruit et du PS, visant à imposer des taux d’intérêt minimum pour l’épargne auprès des banques. Quel taux ? Deux pour cent inférieurs au taux d’intérêt sur les dépôts auprès de la Banque centrale européenne. Actuellement, ce taux s’élève à 4 %, ce qui obligerait les banques à proposer un taux de 2 % minimum sur les comptes épargne. La proposition n’a pas reçu d’écho favorable auprès de la Banque nationale et de la BCE, ni du côté des experts de la commission parlementaire. Selon eux, cela perturberait la stabilité du secteur bancaire. De plus, ce sont les petites banques qui en souffriraient le plus, car elles dépendent davantage de l’argent des comptes d’épargne. “Que les banques augmentent chacune à leur rythme les taux d’intérêt de leur épargne”, a préconisé Karel Baert, PDG de la fédération Febelfin, au Parlement. Selon lui, cela ne peut se faire qu’avec du retard, car les banques sont toujours liées, du côté de leurs revenus, à des prêts au logement à long terme et bon marché.

Alors, les épargnants sont-ils condamnés à récolter des cacahuètes auprès de leur banque, à laquelle ils restent très fidèles malgré tout ? Le ministre Van Peteghem n’a visiblement pas dit son dernier mot. Il a en effet déclaré que si les banques ne proposaient pas de meilleurs taux sur les comptes épargne, il envisageait l’émission d’un nouveau bon d’État en décembre. Comprenez que le taux qui y serait associé dépasserait largement celui des comptes épargne. Et viderait un peu plus l’encours auprès des banques s’il rencontre le même succès que fin août dernier. Au sein du gouvernement, certains s’y opposent déjà, mais le ministre des Finances n’a pas besoin d’un consensus pour l’émission d’un bon d’État. Une décision qu’il peut prendre seul… comme il l’a fait en août.