En tenant compte de l'indexation, le salaire de base des employés belges a augmenté de 11% en moyenne l'année dernière, ce qui représente la plus forte croissance salariale depuis plus de 20 ans. En raison de cette importante indexation, de nombreuses entreprises n'avaient toutefois plus de budget pour attribuer de réelles augmentations de salaire. La part de rémunération variable dans le package salarial est quant à elle restée stable.

Pour les employés qui ont reçu une augmentation, hors indexation, le montant moyen est plus élevé que les autres années. Ainsi, 33% d'entre eux ont reçu une augmentation salariale supérieure à 4%. Un an plus tôt, ils n'avaient été que 20% à voir leur salaire croître de cette façon.

Les entreprises ont par ailleurs davantage recours à des alternatives pour rémunérer leurs salariés. Ainsi, 76% des employés ont reçu une indemnité de télétravail l'année dernière, contre 67% en 2021. Le montant médian de cette indemnité atteint plus de 45 euros par mois. "Tous ces éléments, que nous considérons aujourd'hui comme une forme de rémunération au sens large, pèsent beaucoup plus lourd dans la balance aujourd'hui", souligne Hudson.