Quand votre employeur peut payer une partie de votre loyer : tout savoir sur le budget mobilité

Mais puisque rien n’est tout blanc ou tout noir dans la vie, un “budget mobilité” a été mis en place en 2019. Le but est de remplacer, quand l’employeur et l’employé le désirent, la voiture de société par un autre avantage tournant autour de la mobilité. Pour faire simple, l’employeur peut remplacer le budget alloué à celui ou celle qui a (ou pourrait) prétendre à une voiture de société par plusieurs autres formules. Cela peut être le passage d’une voiture classique à une voiture électrique, la participation à un abonnement de transports en commun, l’achat d’un vélo électrique,…

Laurence Philippe, experte chez Partena Professionnal, donne plus de détails. “Le travailleur qui a droit à un budget mobilité à la place d’une voiture de société (ou du droit à une voiture de société) peut opter pour une voiture “verte” dans le pilier 1 et divers modes de transport durables dans le pilier 2 (transports en commun, vélo, remboursement du loyer ou prêt hypothécaire, …). À la fin de l’année, ce qu’il n’a pas dépensé dans le pilier 1 ou 2 lui est payé, c’est le pilier 3”, explique-t-elle.

Dans certains cas, une partie du loyer ou du prêt hypothécaire peut donc être payée par l’employeur. “Le travailleur peut demander le remboursement de son loyer. Cela exclut les charges liées à son logement (donc pas les frais d’énergie, l’eau, …). Il peut aussi demander le remboursement de son prêt hypothécaire. Cela inclut le remboursement en capital ainsi que les intérêts du prêt hypothécaire. La condition à respecter est d’habiter dans un rayon de 10 km de son lieu de travail habituel. Si le travailleur est occupé principalement à domicile (par exemple en cas de télétravail), la condition sera remplie également.”

Et pour l’employeur ? Plus ou moins avantageux que la voiture de société ? C’est exactement la même chose en termes de charges et de fiscalité. “Le (très) gros avantage du pilier 2 est qu’il est totalement exonéré de précompte professionnel et de cotisations sociales. Il est donc possible de recevoir sur l’année la totalité du montant du budget mobilité en net”, précise Laure Philippe.