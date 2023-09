Les jeux d'argent sont populaires chez les jeunes adultes

Pour six jeunes adultes sur dix, jouer à des jeux d'argent ou participer à des paris sportifs reste quelque chose d'occasionnel.

Un autre résultat interpelant de l'enquête est que les jeunes adultes issus des couches socio-économiques inférieures de la population sont plus susceptibles de jouer en ligne et hors ligne que leurs pairs issus de milieux moins vulnérables.

Quatre opérateurs illégaux parmi les 10 marques de jeux d'argent les plus populaires

Parmi les dix marques de jeux les plus populaires, on trouve quatre opérateurs illégaux, a fait savoir jeudi l'association professionnelle des six principaux opérateurs de jeux privés en Belgique (BAGO) dans un communiqué. Ce constat fait suite à une enquête réalisée pour le compte de la Commission des jeux de hasard et dévoilée jeudi, montrant que seul un jeune adulte sur trois peut faire la différence entre un site de jeu légal et un site de jeu illégal.

"En tant qu'opérateurs légaux, ces chiffres ne nous surprennent pas. Une enquête similaire que nous avons menée auprès d'un échantillon représentatif de joueurs belges montre que, tous âges confondus, environ 20% des joueurs ont joué illégalement au cours des trois derniers mois. Chez les joueurs les plus vulnérables, ce chiffre atteint même 43%", a déclaré Damien Thiéry, secrétaire général de BAGO, l'association professionnelle des six principaux opérateurs de jeux privés en Belgique. "De plus, quand on sait que plus de la moitié des joueurs sont prêts à jouer avec un opérateur qu'ils savent illégal, il y a de quoi se poser des questions en tant que gouvernement", a-t-il ajouté.

L'association en a profité pour rappeler que "les sites de jeux illégaux ne sont pas contrôlés par l'autorité de régulation et n'offrent ainsi aucune garantie de paiement des gains, aucune certitude que les jeux ne sont pas truqués, aucune limite de jeu et aucune vérification de l'âge des (trop) jeunes joueurs".

Pour Tom De Clercq, président de BAGO, "il est grand temps que le gouvernement reconnaisse les dangers des offres illégales et mette en œuvre une politique de canalisation efficace".