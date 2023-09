"Les salaires vont encore augmenter"

Si cette guerre des talents persiste c’est notamment parce que les employeurs restent optimistes et continuent à engager. Ainsi deux tiers des managers belges se disent confiants quant à l’avenir de leur entreprise et 4 sur 10 (38 %) déclarent avoir l’intention de recruter des employés en CDI en 2024, alors qu’ils n’étaient que 18 % en 2021 à avoir la même intention.

C’est ce qui ressort d’une étude dont La Libre a pu prendre connaissance en primeur et qui fait partie de la grande enquête annuelle sur les salaires qui sera dévoilée lors du lancement du Guide des Salaires 2024 de Robert Half, mi-octobre. “C’est encourageant pour l’économie belge. Cette tendance est très claire dans les fonctions financières, comptables et IT, qui demandent des qualifications très spécifiques”, précise Joël Poilvache qui réagit aussi à l’annonce faite par ING en début de semaine de se séparer d’une partie de ses collaborateurs. “Quand on parle de fonctions financières, c’est plus large que le secteur financier, qui peut faire face à des tendances de fond spécifiques, comme la numérisation ou la restructuration du réseau retail. On a là un mouvement à la baisse. Mais celui-ci ne doit pas selon moi être lié à l’âge des travailleurs.”

Besoin de flexibilité

La confiance des entreprises se marque aussi dans la diminution de la proportion d’indépendants et de collaborateurs temporaires au sein des entreprises : seules 21 % d’entre elles prévoient de proposer des contrats temporaires et 20 % envisagent de faire appel à des freelancers. “Néanmoins, notre expérience montre que les entreprises ont encore souvent recours à des solutions temporaires lorsque la recherche de personnel permanent prend trop de temps, qu’elles ont un besoin spécifique ou qu’elles ont un pic d’activité. Les collaborateurs temporaires, les indépendants ou les intérim managers offrent aux entreprises la flexibilité et l’expertise”, déclare Joël Poilvache.

Et si certains travailleurs choisissent d’être indépendants c’est peut-être pour la flexibilité qu’elle leur offre mais aussi pour des raisons financières. “Les indépendants peuvent négocier plus facilement leur rémunération si la demande est forte sur le marché. Et les entreprises sont prêtes à payer un peu plus temporairement pour bénéficier de leur expertise et de la flexibilité qu’ils offrent”, remarque Joël Poilvache qui conclut : “La rémunération reste clé comme facteur d’attractivité. Dans un marché demandeur, il y a une conscientisation des talents de leur valeur. Mais je voudrais dire aux jeunes qui postulent dans les entreprises qu’ils doivent regarder plus loin que le salaire d’entrée. A côté du salaire fixe, il y a des avantages extralégaux, mais aussi et surtout des possibilités d’évolution, de formation, de développement personnel, une culture d’entreprise,…”