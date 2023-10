Les Belges sont plus assurés que jamais : gare aux doublons qui peuvent vous faire dépenser de l’argent pour rien

À lire aussi

Selon les derniers chiffres d’Assuralia, “le Belge dispose en moyenne de six assurances. L’assurance incendie, la familiale, l’assurance auto et l’assurance hospitalisation sont les plus populaires, suivies de l’épargne-pension avec avantage fiscal et de la protection juridique”.

Il s’agit évidemment de produits de base que la plupart des ménages ont, mais on peut parfois y trouver des doublons. C’est par exemple le cas pour l’assurance habitation où un doublon peut exister pour “le volet protection juridique si on a, par ailleurs, une assurance protection juridique générale”, rappelle Julie Frère, porte-parole de Test-Achats.

Autre cas lié à la maison, c’est quand on réalise de gros travaux de rénovation. “Il est aussi possible de souscrire une assurance tous risques chantier. Cette assurance pourrait faire doublon avec l’assurance de l’entrepreneur. À voir si celui-ci est bien assuré. En tout cas, elle ne fait pas doublon avec l’assurance habitation”, complète-t-elle.

On pense aussi à ceux qui louent leur logement. Il faut veiller à ne pas contracter un produit d’assurance qui l’est déjà par le propriétaire. Cela vaut par exemple pour le volet incendie de l’assurance habitation. Parfois, il ne faut assurer que le contenu du logement.

Mais c’est dans la vie de tous les jours qu’on peut se retrouver à contracter plusieurs produits d’assurance pour rien. L’exemple typique, ce sont les vacances. On nous propose une assurance annulation, une assurance rapatriement, une autre pour la voiture de location ou encore pour certaines excursions. Mais si tous ces éléments sont payés avec une carte de crédit, ils sont parfois déjà assurés automatiquement. C’est possible via le principe de retrofacturation. “Une retrofacturation est la possibilité pour vous de récupérer votre argent lorsque vous ne recevez pas les biens ou les services que vous avez payés. Y compris si le commerçant ou le fournisseur a cessé ses activités. La banque qui a émis votre carte tente de récupérer l’argent pour votre compte auprès de la banque du commerçant. Les retrofacturations ne constituent pas un droit, mais si vous effectuez une transaction traitée par Visa, vous pouvez demander à la banque qui a émis votre carte si cette option est disponible, et elle pourra alors en faire la demande à la banque du commerçant”, explique-t-on du côté de Visa. Cela vaut aussi pour les autres organismes, mais il faut donc veiller à ce que l’option soit bien validée.

Et si les Belges n’ont jamais été autant assurés à tous les niveaux – et satisfaits des services, selon l’étude d’Assuralia –, c’est dû à différents facteurs. La crise sanitaire et toutes les annulations qui allaient avec ont provoqué une prise de conscience, sans compter les pertes de revenus qui ont montré qu’on n’est jamais trop prudent et assez préparé à supporter une grosse dépense. Mais cela n’a aucun sens d’être trop assuré non plus !