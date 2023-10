Deux tiers des SPRL ne sont pas en ordre et risquent de devoir payer 1 500 € de frais supplémentaires

Sans adaptation des statuts, les entreprises concernées risquent de lourdes sanctions. "En effet, la loi du 29 mars 2019 établit que les administrateurs seront tenus personnellement et solidairement responsables des dommages résultant du non-respect de cette obligation", indique d’Arnaud Trejbiez, CEO de J. Jordens, société de services spécialisée dans l’accompagnement des entrepreneurs et créateurs d’entreprises.

De plus, tarder à adapter les statuts de l'entreprise risque d'entraîner une procédure plus complexe et coûteuse pour lesdites sociétés. "Elles seront transformées de plein droit en la forme juridique prévue par le législateur (SRL ou BV). Ensuite, dans un délai de 6 mois – avant le 1er juillet 2024 – ces structures auront l’obligation de fournir au notaire une série de documents officiels dont un rapport de réviseur d’entreprises ou d’expert-comptable. Suivant cette conversion de plein droit, l’organe d’administration devra convoquer une assemblée générale avec, pour ordre du jour, l’adaptation des statuts à la nouvelle forme juridique. A priori, les formalités rendues obligatoires pour les retardataires (rapport de l’organe d’administration, état comptable provisoire de moins de 3 mois et rapport d’un réviseur d’entreprises) pourraient entraîner, au minimum, un surcoût de plus ou moins 1.500 € HTVA."

Face à l'urgence, les bureaux comptables risquent de ne pas pouvoir absorber la surcharge de travail d'ici la fin de l'année. C'est pourquoi, afin de faciliter la procédure d'adaptation des statuts, la société J. Jordens, principalement active dans le domaine des formalités administratives des sociétés, a mis en place une procédure simplifiée via le formulaire : https://jordens.mystatutes.be (valable pour les SPRL, SCRL et SA). Elle permet d’accélérer le processus d’adaptation des statuts conformément au CSA avant l’échéance et sans devoir se déplacer chez un notaire.

Une solution qui peut aussi faire réaliser quelques économies aux entreprises. "Nous sommes souvent moins chers, parce que nous mettons systématiquement en concurrence les offres des notaires afin de proposer le meilleur prix aux clients. J. Jordens va chez le notaire, évite donc un déplacement au client et lui fait gagner du temps. Nous avons mis en place des procédures et protocoles qui simplifient le traitement du dossier et la vie des entreprises et de leurs représentants, en leur permettant de nous déléguer l’intégralité des éventuelles démarches subséquentes. Nous en profitons aussi pour faire un rapide tour d’horizon afin de vérifier que la société est en ordre, notamment en ce qui concerne le registre UBO, mais également les données à la Banque Carrefour des Entreprises."

Une procédure qui a cependant un coût, "estimé à 1 500 € TVA comprise, si le client remplit le formulaire et 1621 € TVA comprise si nous remplissons le formulaire pour le client et s'il y a d’autres changements à effectuer (objet, transfert de siège, changement d’actionnaires, si la société relève d’un institut ou un ordre, ce qui impose un changement d’objet. Certains notaires demandent jusqu’à 400 à 500 € de plus."