Voici EuroDreams, le petit frère de l’Euromillions”, qui vous permet de gagner une rente de 20 000 € par mois pendant 30 ans !

En ce vendredi 13, nombreux seront encore les Belges à tenter leur chance à l'Euromillions et autres jeux de la loterie nationale. Mais, très prochainement, un nouveau jeu de tirage étoffera encore l'offre et les possibilités de gains. L’annonce du lancement d’un nouveau jeu de loterie par tirage commun à plusieurs pays européens est prévue la semaine prochaine à Paris, mais nous pouvons déjà vous en délivrer les détails. Cela faisait quelques années qu’un nouveau jeu de tirage de loterie européen était dans les cartons. Si l’EuroMillions attire toujours les foules et fait rêver avec la probabilité de devenir scandaleusement riche, son petit frère a toutes les chances de ravir les amateurs des jeux de tirage. Le principe du jeu est assez similaire à celui de l’EuroMillions puisqu’il s’agit de sélectionner une combinaison de six numéros de 1 à 40 et un numéro de rêve de 1 à 5 sur votre billet. Tout comme pour les autres jeux de tirage, vous pouvez sélectionner vous-même votre combinaison ou opter pour une sélection aléatoire par la machine. Chaque combinaison offre une chance sur 4,66 de remporter un gain.