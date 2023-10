Grande semaine des courses au meilleur prix : la DH vous aide à dépenser moins pour vos courses au supermarché

Et pourtant, la guerre fait rage dans le secteur de la grande distribution, soumis à rude concurrence entre les discounters et les grandes enseignes. Une concurrence plus rude encore au nord du pays, où Jumbo et Albert Heijn ont déployé leur réseau. Le consommateur peut-il réellement en profiter ? Faut-il aussi se passer de nombreux produits ou se tourner vers des alternatives plus abordables ? Les promotions qui s’affichent en grand dans les folders et en magasin sont-elles de réelles bonnes affaires ? Si vous souhaitez profiter de nos nombreux conseils et comparatifs, ne manquez pas votre journal durant toute la semaine.

Lundi, nous vous ferons découvrir une application qui facilite la comparaison des prix et vous indique quel supermarché est réellement le moins cher en fonction de votre liste de courses.

Mardi, on se penchera sur le phénomène des marques de distributeur. Elles n’ont jamais eu autant la cote. Mais sont-elles une bonne alternative ? Sont-elles réellement moins chères ? Quelle enseigne vous propose le panier au meilleur prix ? Est-ce un réel danger pour les grandes marques ?

Mercredi, on braque les projecteurs sur les promos monstres de la grande distribution. Sont-elles réellement intéressantes ? Qui paie réellement le prix ? Et comment réaliser un maximum d’économies…

Jeudi, le focus sera porté sur la livraison de courses à domicile. Une facilité qui a un coût pouvant s’élever jusqu’à 15 € par commande. Comment faire pour ne pas payer de frais de livraison ?

Vendredi, on se rendra chez Jumbo, le distributeur aux grandes ambitions qui voulait empiéter sur le territoire de Colruyt et de ses meilleurs prix. Jumbo peut-il réussir son pari et est-ce intéressant pour les francophones de faire ses courses chez le géant néerlandais ?

Samedi, c’est le jour des courses. Et si on établissait le menu en fonction des promos plutôt qu’en fonction de nos envies ? Nous vous montrerons comment réaliser d’importantes économies en changeant quelque peu vos habitudes d’achats. Vous verrez, c’est surprenant et ça peut rapporter gros.

Envie de doper votre pouvoir d’achat ? Ne manquez pas “La semaine des courses au meilleur prix”, chaque jour dans votre quotidien et sur DH. be.