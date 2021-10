220 millions d’euros sont en jeu ce mardi, c’est du jamais-vu !

Nous vous en parlions la semaine dernière, le jackpot de l’EuroMillions ne cesse de croître depuis quelques semaines. Et alors que les 178 millions de mardi dernier, puis les 202 millions de vendredi n’ont pas été remportés, voici donc un jackpot record qui est mis en jeu : 220 millions d’euros. C’est tout simplement du jamais-vu depuis le lancement du jeu de tirage européen, en 2004. Pour rappel, le jackpot maximal était plafonné à 190 millions d’euros jusqu’en janvier 2020, avant une réforme pouvant porter le jackpot à 250 millions. Avec le précédent plafond, quatre gagnants européens avaient remporté la mise, deux Britanniques, un Espagnol et un Portugais.

En ce qui concerne le nouveau plafond, il ne peut être atteint qu’en plusieurs étapes, comme l’explique la Loterie Nationale. "Le jackpot sera donc bloqué à 200 millions lors du prochain cycle de semaines sans grand gagnant. Une fois qu’il aura été gagné, on redémarrera à 17 millions et la cagnotte pourra alors atteindre 210 millions, jusqu’à ce qu’il soit remporté. Et ainsi de suite avec un plafond final de 250 millions. (...)