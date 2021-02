Depuis près d’un an, la crise sanitaire paralyse le pays et toute une série de secteurs d’activité. Indépendants à l’arrêt, chômage économique et faillites font malheureusement partie du quotidien et cela se ressent dans le portefeuille des Belges. Un rapport de l’European Consumer Payment et du prestataire de services financiers Intrum prouve ainsi que 30 % des ménages belges ont vu leur revenu mensuel diminuer depuis le début de la crise. “En Belgique, le coronavirus n’a épargné aucune catégorie de revenus alors que, dans certains autres pays européens, le fossé entre les pauvres et les riches s’est agrandi, apprend-on. De plus, l’annonce récente de la fin du moratoire sur les faillites pourrait induire une vague de faillites qui déboucherait sur des pertes d’emploi et influencerait négativement le “bon score” actuel des Belges qui se situe en dessous de la moyenne européenne (40 %).”