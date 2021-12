Seraphin vous donne 5 raisons de prendre une épargne-pension dès maintenant !

1. La pension légale ne suffit pas

Les Belges voient aujourd’hui leurs revenus diminuer de moitié à leur retraite. Si vous comptez uniquement sur votre pension légale, il vous faudra dès lors réduire radicalement votre niveau de vie. La pension moyenne des Belges s’élève à 1196 euros. Et ce pour une carrière complète de 45 ans. Si vous avez eu une carrière plus courte, le montant de votre pension sera inférieure. Il est dès lors difficile de vivre confortablement en se basant seulement sur la pension de l’état. Pour pouvoir profiter pleinement de vos vieux jours, commencez à épargner dès maintenant. La retraite est le moment où vous pourrez enfin passer du bon temps après une longue carrière. Ce serait dommage de ne pas pouvoir en profiter par manque de moyens.

2. Un rendement 3 à 30 fois plus élevé que celui d’un compte épargne

C’est un secret pour personne, les comptes épargnes ne rapportent plus grand-chose aujourd’hui. Plutôt que de laisser tout votre argent dormir sur votre compte, vous pouvez investir une partie de votre argent dans une épargne-pension. Il existe plusieurs produits avec des niveaux de risque et des rendements différents. Mais sachez qu’en moyenne, une épargne-pension a un rendement variant entre 0,5% et 5% (rendement théorique en branche 23). Ce qui parait quand même plus intéressant que les intérêts de 0,15% de votre compte épargne. À la différence du compte épargne, cet argent est cependant bloqué jusqu’à votre pension. Vous devez donc trouver l’équilibre entre le montant disponible pour vivre et votre rendement.

3. Au plus tôt vous épargnez, au plus élevé sera votre pension

Lorsqu’on entend le terme épargne-pension, on pense que cela concerne les gens âgés, arrivant en fin de carrière. Mais c’est faux ! Il est très intéressant de commencer à épargner dès votre premier salaire. En effet, grâce au rendement, au plus vous commencez tôt, au plus votre capital pension sera élevé. Même si vous êtes un peu plus âgé, mais n’avez toujours pas d’épargne-pension, il est toujours temps en souscrire une. Chaque année où vous épargnez vous rapporte de l’argent pour vos vieux jours.

4. Il est possible d’épargner dès 30€ par mois

Il n’est pas nécessaire d’avoir un salaire élevé pour souscrire une épargne-pension, au contraire ! Avec un faible salaire, votre pension légale sera d’autant plus basse. Vous avez donc besoin de mettre de côté. Il est possible de se constituer un capital pension à partir de 30 euros par mois ou 360 euros par an. Même si une épargne-pension, vous engage jusqu’à votre retraite, vous n’êtes à verser la même somme pendant 45 ans. Vous pouvez commencer avec des mensualités plus basses et augmenter au fur et à mesure que vos revenus augmentent. En cas de passe financière plus difficile, vous pouvez diminuer vos versements ou même les suspendre pendant un certain temps.

5. Économisez jusqu’à 340€ sur vos impôts par an

En plus de faire fructifier, votre épargne-pension vous permet d’économiser sur vos impôts. 340€ ce n’est pas rien, c’est l’occasion de vous faire plaisir. Cet avantage fiscal a été mis en place dans la fin des années 80 afin d’encourager les Belges à épargner pour leur pension. Chaque année, vous pouvez déduire 30% de la somme investie si vous êtes en dessous du plafond de 990 euros. Si vous investissez entre 990 et 1270 euros, vous pouvez déduire 25% soit maximum 340 euros (317,5€ + taxes communales).

Intéressé ? Faîtes vite une simulation d’épargne-pension et découvrez en 2 minutes le capital que vous aurez à votre retraite.