Le tout au numérique prôné par les banques a de quoi irriter plus d’un client. En particulier les plus âgés, estimant ne pas être pris en compte. "Le monde change. Mais qui est le monde ? La banque… qui veut changer le monde à son profit en nous fixant autoritairement ses nouvelles lois. Bonjour la dictature ! Si nous ne sommes pas d’accord (avec les augmentations tarifaires), la banque a l’outrance de nous dire… sans frais, nous avons jusqu’au 15 janvier pour changer de banque !", s’offusque Norbert, énervé par le courrier qu’il a reçu de sa banque pour l’avertir de l’augmentation des frais de certains services.

"Les banques profitent du Covid pour nous racketter. On frôle le vol. Elles veulent nous imposer leur "machinisation" à outrance. Et malheur aux gens qui n’ont pas les moyens de se payer des tablettes, des ordinateurs, etc. Tant pis pour les gens qui ne savent pas les utiliser et au diable ceux qui refusent la dictature des machines au nom de leur liberté individuelle."

Dans les grandes banques, les opérations manuelles sont facturées et c’est précisément ce qui agace Norbert.