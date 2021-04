Depuis un an, les Belges vivent la crise bien différemment d’un ménage à l’autre. On parle souvent de tous ces indépendants qui souffrent énormément des fermetures successives et/ou prolongées, mais aussi de toutes ces personnes au chômage économique.

Pourtant, 71 % des Belges n’ont eu aucun impact financier depuis un an, et seulement 7 % indiquent avoir perdu plus de 25 % de leurs revenus. Ce n’est donc pas pour rien que l’épargne a battu des records ces derniers mois. Mais quels projets les Belges ont-ils avec cet argent placé sur un compte épargne ? Test Achats a mené l’enquête.

"Après une année de confinement total et partiel, la Belgique entière brûle d’envie de retrouver une vie plus normale. Nous avons interrogé 1 000 Belges sur leurs premières dépenses importantes au moment du retour à la normale. 43 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles laisseraient simplement l’argent sur un compte d’épargne. 27 % des personnes envisagent de rénover leur maison et un peu moins de 20 % prévoit d’aller au café et au restaurant. En outre, 18,5 % veulent donner de l’argent à leurs enfants ou petits-enfants et 14 % utiliseront l’épargne pour partir en voyage", indique l’association de défense des consommateurs.