Le regroupement de crédit est une opération financière simple qui peut vous permettre de mieux maîtriser votre budget. Il s’agit de rassembler plusieurs de vos crédits en cours afin de n’en avoir plus qu’un avec une seule mensualité, un seul taux et une seule échéance. C’est une forme de rachat de crédit qui facilite grandement votre gestion financière et qui peut aussi vous permettre, si vous le souhaitez, de payer moins chaque mois et de gagner en pouvoir d’achat.

De nombreux types de prêts peuvent faire l’objet d’un regroupement de crédit

Il est possible de rassembler, lors de cette opération, des prêts de toutes sortes. Ce peut ainsi être l’occasion de procéder à un rachat de crédit voiture, de racheter un prêt hypothécaire ou encore de faire un rachat de prêt personnel. Seules les dettes ne peuvent pas être rachetées dans un regroupement de crédit. Vous choisissez les crédits que vous voulez rassembler dans votre regroupement, rien ne vous oblige à les intégrer tous, vous restez totalement maître de votre budget.

Le regroupement de crédits : une façon de reprendre la gestion de ses finances en main et d’éviter le surendettement

Le regroupement de crédit reste évidemment un crédit. Mais le fait de n’en avoir plus qu’un peut vous aider à reprendre la main sur des finances devenues complexes. Avoir une meilleure vue d’ensemble sur vos prêts peut vous éviter de vous retrouver dans la spirale du surendettement. Avec cette opération de rachat de prêt, vous avez la possibilité de revoir le montant total de votre mensualité à la baisse afin de faire respirer un peu votre portefeuille. Il faut cependant savoir que cela aura pour conséquence d’allonger la durée totale du crédit. Et, dans certains cas, malgré de plus basses mensualités et un taux parfois plus avantageux, le coût total du nouveau crédit peut s’avérer plus onéreux. Tout comme le taux proposé peut parfois être supérieur aux taux des crédits en cours. Un dernier point important à connaitre est qu’une indemnité de remploi peut être réclamée par le prêteur en cas de remboursement anticipatif.

Dans de nombreux cas, il vaut mieux privilégier le fait de payer un peu moins chaque mois et de simplifier sa gestion, même si cela implique un coût total plus élevé ou un taux moins intéressant. Il ne faut pas voir le regroupement de crédit comme un échec, mais plutôt comme une occasion de réorganiser ses finances pour en reprendre la maîtrise, ce qui est une décision de bon gestionnaire.

Comment procéder à un regroupement de crédit ?

Regrouper ses prêts se fait très simplement. Recherchez un partenaire de confiance pour gérer votre dossier en toute discrétion, tel qu’Euro-Finances. Avant de le contacter pour procéder à un regroupement de crédit, vous pouvez simuler vous-même cette opération avec un simulateur en ligne – gratuit et sans engagement avec Euro-Finances – et voir si cela peut vous convenir. Si c’est le cas, deux options s’offrent alors à vous : vous pouvez introduire une demande en ligne ou vous rendre dans une agence pour parler directement de votre souhait de regrouper vos prêts avec un collaborateur. Quelle que soit la manière dont vous choisissez de demander votre regroupement de crédit, votre dossier sera analysé avec minutie et un expert fera le point avec vous sur votre situation financière pour vous proposer la meilleure solution.

Avant de vous engager pour un regroupement de crédit avec Euro-Finances, vous en connaitrez le coût, mais aussi la durée et la mensualité. La société de crédit met un point d’honneur à vous conseiller le mieux possible et à conclure chaque contrat en toute transparence.