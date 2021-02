Les Belges préfèrent la carte de débit. Et pourtant, la Visa ou la Mastercard offrent plus d’avantages.

Les Belges achètent de plus en plus en ligne : près de 20 % de toutes les transactions électroniques étaient fin 2020 des transactions en ligne, contre 12 % avant la crise, rappelle Worldline, qui gère les services de paiement et de transaction. La hausse a été 57 % en novembre et de plus 40 % en décembre par rapport à la même période en 2019.

Bien souvent, les Belges règlent l’achat avec leur carte Bancontact, soit parce qu’ils ne possèdent pas de carte de crédit, soit parce qu’ils hésitent à effectuer une telle opération avec leur Visa ou MasterCard. À raison ?