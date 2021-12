Les Finshops vendent les biens saisis par la Douane ou la Justice ainsi que les biens dont les services publics se débarrassent.

Cette semaine, le SPF Finances a annoncé que Finshop lançait des ventes aux enchères en ligne pour des voitures de luxe: Lamborghini, Maserati, Land Rover…

Finshop, ce sont 3 lieux de ventes à Bruxelles, Gembloux et Bornem. Les Finshops vendent, pour le compte de l’État fédéral, des Régions et des Communautés, des biens meubles qui ne sont plus utilisés par les autorités publiques (meubles de bureaux, matériel informatique…). Mais aussi des biens meubles saisis ou confisqués par la Justice ou par la Douane, des coupes de bois, des biens issus de successions en déshérences… En 2020, le produit des ventes était de 21 millions d’euros. Ce pactole était du même en ordre en 2019 et 2018.