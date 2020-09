Vous allez vous marier ? Vous souhaitez rafraîchir votre appartement ? Votre cuisine mérite de faire peau neuve ? Vous avez besoin d’une nouvelle voiture ? Vous craquez pour un vélo électrique ? Des particuliers, qui ne sont ni vos parents, ni vos amis, mais des inconnus, vous prêtent de l’argent indirectement. Comment ? Via mozzeno , une plateforme financière belge collaborative 100% digitale. C’est ce que l’on appelle un prêt personnel participatif, un système très transparent pour l’emprunteur.

Comment cela marche ?

Le système de financement collaboratif de mozzeno est simple. Il permet à des investisseurs de choisir parmi des prêts personnels ceux dans lesquels ils souhaitent investir indirectement. Alors pourquoi pas justement le vôtre ? Avantage non négligeable, même si ce sont des particuliers qui financent indirectement votre prêt, la somme que vous empruntez est mise à votre disposition sans délai. C’est mozzeno, en effet, qui préfinance votre emprunt. Petit plus : une récompense vous est octroyée si vous remboursez parfaitement votre crédit.

Combien pouvez-vous emprunter ?

mozzeno propose différents types de prêts . Pour chacun, il est possible d'emprunter entre 1.250 euros et 50.000 euros, à rembourser sur une durée pouvant aller de 18 à 84 mois selon le montant emprunté. Le prêt personnel que vous demandez peut porter sur :

un prêt rénovation ;

un prêt aménagement ;

un prêt voiture ou moto d’occasion ;

un prêt vélo ou vélo électrique ;

un projet familial ou une dépense liée à la santé ;

un prêt mariage ;

un prêt études ou formation ;

un prêt voyage et vacances ;

le regroupement de crédit.

Faire une simulation de crédit en ligne

Chez mozzeno, vous pouvez faire votre demande de simulation en ligne . Avant de l’introduire, établissez la liste de vos charges mensuelles et de vos encours. Ensuite, connectez-vous sur la plateforme et lancez-vous. La seule condition requise est de résider en Belgique et d’avoir 18 ans minimum. Votre demande de prêt doit bien évidemment correspondre à vos besoins et à votre profil, à savoir que votre capacité de remboursement doit être suffisante. La réponse est immédiate. Si votre demande est effectivement acceptée, vous découvrez le taux annuel effectif global (TAEG) personnalisé pour votre projet. Le simulateur vous indique alors quel montant mensuel vous allez payer. Dernière étape : il ne vous reste plus qu’à signer. Et la signature du votre contrat de crédit se réalise en ligne également.

Cerise sur le gâteau, si vous parlez de mozzeno autour de vous, votre crédit se rembourse tout seul ! En clair, si vous recommandez la plateforme à une connaissance et que celle-ci contracte un prêt, mozzeno vous rembourse 30,00 euros sur la prochaine mensualité de votre crédit.

En résumé, mozzeno est une plateforme financière collaborative concrète et simple qui vous permet d’emprunter autrement.

ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COÛTE AUSSI DE L’ARGENT