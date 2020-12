Si seuls 30 % des Belges ne se rendent que dans une seule banque pour souscrire leur emprunt, ils seraient aussi, selon Lesfurets, un tiers à comparer les offres de crédit immobilier et de crédit à la consommation en France. Parmi ceux qui poussent l’investigation un peu plus loin en visitant plusieurs établissements, quasiment la moitié se contente de deux organismes financiers. Et pourtant, avec des dizaines d'organismes prêteurs vers qui se tourner, les belges ont l’embarras du choix.

Cette lacune dans la comparaison des organismes bancaires est avant tout culturelle : on fait confiance à sa banque “historique” et l’on n’a pas le réflexe d’aller voir ailleurs. Pourtant, le manque à gagner, du côté des ménages, peut s’avérer important, voire même très important, lorsqu’on additionne le nombre d’années de remboursement. La majeure partie des emprunteurs sont totalement inconscients de cette réalité, agissant souvent “comme ils l’ont toujours fait”. Pour optimiser ses intérêts, pourtant, la comparaison s’avère indispensable entre les différents organismes bancaires.

Pour Adrien L. gérant de Simulationpret.be*, la première chose à faire, avant de contracter un prêt, serait de consulter le web afin de s’informer en tant qu 'emprunteur averti pour connaître l'actualité, les tendances de marché sur les taux pratiqués et commencer à comparer les offres. « Vous pourrez de cette façon demander à votre banquier ou bien votre courtier sous quelles conditions il peut s’aligner sur le meilleur taux du marché. Il ne faut pas hésiter à faire jouer la concurrence pour défendre ses intérêts et bénéficier des meilleures conditions. »

Prudence, toutefois, si vous fonctionnez par mots clés de recherche via Google. Si vous cherchez « prêt hypothécaire » vous tomberez d’abord sur les organisations bancaires classiques, voire des courtiers. Chercher « prêt hypothécaire comparatif » ne vous aidera pas beaucoup plus puisque les taux appliqués dépendent de plusieurs variables et de votre profil emprunteur. Comparer les prêts hypothécaires est donc compliqué. Un courtier saura alors vous conseiller et vous accompagner dans une comparaison objective des offres.

Comment trouver un prêt travaux au meilleur taux ?

En ce qui concerne les crédits à la consommation, en tapant « prêt travaux » vous tomberez d’abord sur des organisations bancaires et des courtiers, alors qu’en cherchant « prêt travaux comparatif », vous trouverez plusieurs comparateurs présents en Belgique. Comparer les offres de prêt personnel et, dans le cas présent, un prêt travaux est parfaitement possible en ligne. Votre profil jouera, mais moins que pour le prêt hypothécaire. Si vous êtes éligible, vous obtiendrez le taux affiché par l’organisme prêteur.

© simulationpret.be

“Pour trouver votre prêt au meilleur taux en Belgique, pensez simplement à faire vos recherches sur Google avec les mots “comparer”, “comparatif”, “comparateur”

Comment utiliser un comparateur pour payer moins cher votre emprunt?

La seule solution, pour faire face à ces intérêts substantiels que le consommateur débourse, parfois malgré lui, est de bien s’informer en amont afin de décrocher le taux d’intérêt le plus bas du marché. Même une légère variation de quelques points de ce taux peut avoir un impact important sur la somme totale déboursée s’il s’agit d’un prêt hypothécaire. « Sur la plateforme Simulationpret.be vous obtenez en quelques clics le meilleur taux du marché pour votre prêt personnel, prêt auto ou prêt travaux. A ce jour nous référençons 35 banques et courtiers, comparons plus de 150 prêts et comptabilisons plus de 1 000 000 de comparaison annuelle – soit 500 par jour. »

Mais pour Adrien L., notre mission n’est pas que chiffrée. « Elle est aussi d’accompagner les consommateurs dans leurs projets de financement, de leur permettre d’emprunter au meilleur taux, et d’agir en tant que consommateur averti ».

« L'économie réalisée sur une comparaison de prêt personnel peut être aussi conséquente » . Cette plateforme de comparaison de prêts est également utile pour les prêts personnels puisqu'elle donne instantanément accès à l’offre la plus attractive du marché, en totale transparence.

A titre d’exemple, un particulier cherchant un prêt auto de 10 000 euros à rembourser en 48 échéances mensuelles, par exemple, aura immédiatement accès à 38 offres de prêt auto. Alors que des offres culminent à 3,95% chez certains organismes bancaires, l’offre la plus intéressante émane actuellement de Beobank avec un taux plancher à 1,29%. Attendez de la part de Beobank des taux encore plus bas sur le prêt auto lors du salon de l’auto. « Il est donc capital de bénéficier de la bonne information pour pouvoir opérer le meilleur choix. »

Pour un prêt travaux de 20 000 euros à rembourser sur 48 mensualités, vous trouverez instantanément les 38 offres du marché. Cette fois encore, en temps réel, l’offre la plus intéressante émane de Beobank avec un taux plancher à 1,49% pour son produit éco-crédit (attention, toutefois, à bien opter pour l’éco-crédit de Beobank et non pas le crédit rénovation qui lui, s’élève à 2,85%). En fin de peloton, on trouve l’offre de BNP Paribas à 4,20% (Europabank propose aussi 4,20%). Viennent ensuite les offres de prêt personnel sans justificatifs.

Le même processus existe pour une demande de prêt personnel sans justificatif de paiement. « Dans ce cas, il vous suffit de chercher le meilleur taux dans cette catégorie de prêt. A l’heure actuelle, il s’agit de Cetelem avec un taux à 4,99% pour des montants au-delà de 8.000 euros remboursables en plus de 42 mensualités, contre un taux jusqu’à 12,50 % chez certains organismes bancaires belges... »

*Etude réalisée par le site top-compare

*Simulationpret.be n’est pas un organisme préteur et ne dépend d’aucuns organismes bancaires ou établissements de crédit. Nous nous efforçons de mettre à jour les taux d’intérêt que nous vous communiquons. Ces taux sont présentés à titre indicatif. Avant de remplir votre demande de prêt en ligne (gratuitement et sans aucun engagement), référez-vous bien au taux proposé sur le site de l'organisme bancaire en question.

Attention, emprunter de l'argent coûte de l'argent.