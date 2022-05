Binance Holdings, la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde en volume, a obtenu le statut dit PSAN de l'autorité française des marchés, l'enregistrant officiellement comme fournisseur d'actifs numériques. Le régulateur français et Binance Holdings l'ont confirmé mercredi. Il s'agit d'une étape importante pour Binance, car c'est la première approbation officielle dans un grand pays occidental. La licence devrait également contribuer aux plans d'expansion dans le reste de l'Europe. La société avait déjà obtenu des autorisations pour Bahreïn, Abu Dhabi et Dubaï.

En France, il y a déjà plus de 30 fournisseurs PSAN actifs, dont Coinhouse, Paymium et Bitpanda. Grâce à cette licence, elles sont reconnues comme des plateformes de crypto-monnaies réglementées et peuvent commencer à approcher activement les clients.

Le gouverneur de la banque française, François Villeroy de Galhau, a déjà salué le projet de Binance d'établir une succursale à Paris. Le haut dirigeant Changpeng Zhao a annoncé le mois dernier un investissement de 100 millions d'euros dans l'écosystème blockchain français.