Il y a deux semaines, la Loterie nationale présentait son bilan de l’année 2020. Une année marquée par le Covid-19, évidemment, mais qui n’aura pas fait trop de mal à l’organisme belge, et ce même si l’Euromillions aura connu une année difficile au niveau des ventes. Au rayon des bons élèves, par contre, on retrouvait les billets à gratter. " Les jeux Instant continuent de croître et ont permis de réaliser un chiffre d’affaires de 392 millions" , expliquait Jannie Haek, l’administrateur délégué de la Loterie nationale. " Je me réjouis que la Loterie soit moins dépendante des jackpots ces dernières années et que notre diversification de l’offre et des canaux de jeux fonctionne. C’est cette stratégie qui nous permet d’avoir une croissance durable et d’amortir les chocs extérieurs comme la crise liée au coronavirus. Nous comptons poursuivre cette stratégie dans les années à venir. "

