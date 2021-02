Les clients de la banque BNP Paribas Fortis vont bientôt accueillir une nouvelle carte dans leur portefeuille. Remplaçant l’actuelle carte de débit, c’est la Visa débit qui fera son apparition dans les prochains jours. Pour BNP Paribas Fortis, c’est avant tout une nouvelle offre correspondant aux habitudes de paiement profondément modifiées par la crise sanitaire.

"Cette crise a mis en avant certains comportements de notre clientèle comme l’usage plus fréquent des cartes bancaires pour effectuer ses achats dans les magasins, pour procéder à des transactions en ligne (+67 % entre 2019 et 2020) et pour effectuer des paiements sans contact (+325 % entre 2019 et 2020)", indique la banque.

La nouvelle carte de débit Bancontact - Visa Debit bénéficie d’un large réseau de paiement, et sera acceptée en Belgique, en Europe et dans le monde chez plusieurs millions de commerçants, aussi bien en magasin qu’en ligne.