Nickel, néo-banque de BNP Paribas Fortis, va s’attaquer au marché belge en 2022.

Créée en 2013 par l’ancien directeur de la communication de la Société générale et ancien patron de Boursorama Hugues Le Bret et par Ryad Boulanouar, un ingénieur qui a travaillé sur le pass Navigo et sur le portefeuille électronique Moneo, Compte-Nickel a été rachetée en 2017 par BNP Paribas Fortis. Succès en France, avec déjà près de 2 millions de clients, elle s’est exportée en Espagne et s’attaquera à la Belgique et au Portugal dès l’an prochain.