Jusqu’à 30 % d’économies sur vos factures : oui, c’est possible !

Les prix de l’énergie sont sous pression depuis plusieurs semaines et atteignent un niveau particulièrement bas en avril, constate la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (Creg).

Le Belge n’a pourtant pas l’habitude de comparer les offres et encore moins de changer de fournisseur. Pourtant, cette opération pourrait se révéler très lucrative pour de nombreux contrats. Le ralentissement de l’activité économique dû à la pandémie de Covid-19, une bonne disponibilité du parc de production, l’abondance de l’offre de gaz sur les marchés et un hiver relativement clément sont autant de facteurs qui contribuent à la baisse des prix de l’énergie sur les marchés de gros, qui elle-même se répercute sur les prix payés par les particuliers pour leur énergie. Analyser les offres a donc toutes les chances de vous réserver une bonne surprise et de vous inciter à changer de fournisseur.

(...)