Rien de plus frustrant que de devoir se priver chaque mois à cause d’une dette en cours. On aimerait pouvoir s’en débarrasser le plus vite possible, pour ne plus devoir s’en soucier, mais aussi parce que plus la période de remboursement est longue, plus les intérêts sont élevés. Voici quelques astuces pour augmenter votre capacité de remboursement et pouvoir vous libérer de vos dettes le plus vite possible.

Emprunter au meilleur taux

Cela commence avant même de demander un prêt. Et pour cela, il vaut mieux comparer les prêts et les crédits personnels proposés par chaque banque en Belgique. De cette façon, vous pourrez obtenir un prêt au taux le plus bas et réduire considérablement le montant à rembourser. Votre banque sera peut-être plus encline à vous accorder un prêt si elle vous connaît, mais cela vaut la peine de regarder chez la concurrence pour pouvoir mieux négocier les conditions, voire tout simplement profiter d’un meilleur taux ailleurs.

Faire un état de lieux de vos créances

La première chose à faire est d’avoir une vue claire et complète de vos finances, de vos revenus, et de vos dettes. Commencez par lister tous les prêts en cours, les montants mensuels à rembourser pour chaque prêt, ainsi que leurs taux d’intérêt respectifs. Cela vous permettra de repérer quels prêts vous coûtent le plus cher chaque mois, et sur le long terme. Ensuite, en gardant cela en tête, n’hésitez pas à retourner régulièrement sur des sites de comparaison pour voir s’il existe des taux plus intéressants, et auxquels cas envisager de refinancer vos dettes.

Adapter votre budget mensuel

Chaque mois, définissez un budget clair de vos dépenses. Cela vous permettra de vous y tenir plus rigoureusement et de réaliser les économies que vous vous serez fixés. Le plus important est de toujours maintenir le total de vos revenus supérieur au total de vos dépenses. Toute économie est bonne à prendre pour que vous puissiez augmenter votre capacité de remboursement. Vous pourrez alors renégocier les conditions de votre prêt avec votre banque pour payer des montants mensuels un petit peu plus élevés, et ainsi réduire la période de remboursement ainsi que les intérêts, ce qui allégera davantage le poids de vos créances.

Commencer par régler les petites dettes

Débarrassez-vous de ce qui est le plus facile en premier. En vous concentrant sur le remboursement accéléré de vos dettes les plus petites. Celles-ci demandent en général le moins d’efforts, et vous en acquitter vous apportera un regain de motivation pour vous attaquer aux remboursements plus conséquents. De plus, pour chaque dette en moins résultera un petit peu plus d’argent à consacrer au remboursement des autres !

Faire un regroupement de crédits

Une autre façon d’alléger vos dettes est d’effectuer un regroupement de crédits. Comme son nom l’indique, vous rassemblez toutes vos dettes auprès d’un seul organisme. Cela simplifie déjà beaucoup les choses, mais vous avez surtout l’opportunité de renégocier les conditions comme la période de remboursement, les montants mensuels, et les taux d’intérêt. Ici aussi, il est important de bien vous renseigner et de comparer les offres d’un maximum de banques.