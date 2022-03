Si vous avez été touché par une sinistre habitation, Seraphin vous donne des conseils pour effectuer efficacement les formalités administratives et être ainsi remboursé au mieux et le plus rapidement possible !

Déclarez votre sinistre et rassemblez les justificatifs dans un Cloud

Dès qu’un sinistre est constaté, la première chose à faire est de limiter les dégâts. En cas de tuiles envolées par exemple, il convient de recouvrir le trou avec des bâches pour éviter l’infiltration d’eau. Ensuite, l’assuré doit déclarer son sinistre auprès de son assureur et rassembler l’ensemble des justificatifs permettant d’estimer les dégâts. “Cette étape est cruciale, mais est souvent problématique parmi nos assurés. Les gens conservent les preuves dans des classeurs qui disparaissent lors de gros sinistres tels qu’une inondation ou un incendie. Sans facture ni photos des biens endommagés, l’estimation du dédommagement est plus longue” Christina, juriste chez Seraphin. Le bon réflexe est dès lors de rassembler l’ensemble des factures et photos de vos biens de valeur dans un dossier cloud tel que Google Drive que vous pourrez partager facilement avec votre assureur.

Vérifiez que votre contenu est bien assuré avant d’avoir un sinistre

Trop de gens prennent l’assurance habitation de base et oublient d’en protéger leur contenu. La garantie contenu ne vous coûtera qu’une dizaine d’euros par an, mais protégera votre mobilier, appareils électroménagers et autres objets de valeur. Une cave inondée et votre surgélateur et machine à laver sont hors d’usage ? Votre assurance habitation vous rembourse si vous avez la garantie contenu. Votre mobilier est remboursé en valeur d’acquisition à l’état neuf. Les vêtements par contre sont dédommagés en valeur réelle, c’est-à-dire la valeur à neuf, vétusté déduite. Les objets d'art et les bijoux quant à eux sont dédommagés en valeur de remplacement (prix d'achat qui serait normalement payé le jour du sinistre sur le marché national pour un bien identique ou similaire dans l'état où il se trouvait).

Passez par un courtier pour vos assurances

En Belgique, vous avez le choix de souscrire votre assurance habitation auprès d’un assureur direct ou de passer par l’intermédiaire d’un courtier. Opter pour un courtier vous garantit d’avoir un expert à vos côtés en cas de sinistre. Son rôle est de vous défendre face à la compagnie et de vous aider dans les démarches. Votre courtier se chargera de contacter les experts pour estimer les dégâts et effectuera ensuite le suivi auprès de la compagnie d’assurance. Sans courtier, vous devrez vous en charger vous-même et passer de longues heures au téléphone. Le courtier connaît bien les démarches auprès de chaque compagnie et saura par conséquent accélérer le processus de remboursement.

Seraphin accélère la résolution des sinistres grâce au digital

Chez Seraphin, nous sommes un courtier 100% digital, mais sans oublier le côté humain. Le digital nous permet d’accélérer le processus de règlement des sinistres. Vous déclarez votre sinistre en ligne en 5 minutes. Vous êtes ensuite recontacté le jour-même par un de nos juristes pour mieux comprendre les circonstances du sinistre. Car oui, même si nous sommes un courtier digital, nous avons une équipe de juristes à vos côtés lorsque vous subissez un sinistre. Notre juriste se chargera de rassembler les bons documents et d’ouvrir un dossier auprès de la compagnie. Vous êtes ensuite tenu au courant en temps réel de l’avancée du dossier auprès de la compagnie. Ce processus de résolution digitale de sinistre a fait ses preuves : nous sommes fiers que 98% de nos clients nous recommandent après avoir eu un sinistre.

Vous avez eu un sinistre et n’êtes pas satisfait du règlement de ce dernier ? Optez pour l’efficacité d’un courtier 100% digital. Il est tout à fait possible de changer d’assureur moyennant le respect de la période de 3 mois avant la date d’échéance. Faites une simulation d’assurance et nous nous chargerons de résilier votre contrat actuel et d’en mettre en place un nouveau.

