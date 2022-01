Jongler chaque mois avec ses dépenses afin qu’elles ne dépassent pas ses rentrées financières relève parfois du véritable défi. Comment faire pour éviter que la situation dérape ? En suivant ces conseils, vous aurez un aperçu clair de votre situation financière, mais aussi un meilleur contrôle sur vos dépenses.

Vous ne parvenez pas à épargner autant que vous aviez prévu ? Les fins de mois se révèlent parfois difficiles ? Quatre éléments sont indispensables pour contrôler son budget. Avant toute chose, faites le point sur vos revenus et vos dépenses. Ensuite, penchez-vous sur les éventuelles économies que vous pouvez réaliser. Vous pourrez alors établir un budget détaillé. Pour terminer, il ne reste qu'une chose à faire : s'y tenir ! Vous êtes prêt ? C’est parti !

1. Recenser

Prenez vos extraits de compte de l’année écoulée et répertoriez vos frais mensuels fixes (énergie, domiciliations, télécommunications, ordres d’épargne, remboursements de crédit, etc.). Tenez également compte des frais récurrents, comme les impôts, le revenu cadastral, les assurances, etc.

À ces frais fixes viennent s'ajouter des frais variables. Il est intéressant de tous les énumérer. Combien dépensez-vous chaque mois au supermarché ? Combien consacrez-vous à l’habillement ? Combien coûtent vos déplacements ? Quel est votre budget vacances ?

Autant d'informations que vous pouvez regrouper dans un fichier Excel, ou encore dans un planificateur de budget en ligne ou une application. Une fois vos revenus et dépenses identifiés, vous pouvez passer à l'étape suivante.

2. Optimiser

Vous avez peut-être déjà constaté à l’étape précédente que certains frais explosent. Examinez vos dépenses d'un regard critique. Allez-vous vraiment continuer de payer pour ce service de streaming que vous n’utilisez presque jamais ? Pourquoi ne pas changer de fournisseur d’énergie ou d’opérateur de télécommunications pour réaliser des économies ? Un autre abonnement auprès du même prestataire vous coûtera peut-être moins cher ? Vous trouverez sur Internet une foule d'outils pratiques qui vous permettront d’identifier la solution la plus avantageuse en fonction de votre consommation, tant pour l'énergie que pour les télécommunications. Changer de fournisseur ou d’opérateur se fait très facilement.

3. Budgétiser

Une fois l’étape de l’optimisation terminée, vous pouvez commencer à budgétiser. En déduisant vos frais fixes de vos revenus mensuels, vous déterminerez le montant qu’il vous reste pour couvrir vos frais variables. Affectez des montants mensuels fixes aux différentes dépenses variables. Réfléchissez en termes de priorité : quel montant mensuel voulez-vous consacrer aux courses, déplacements, frais scolaires ? Tenez compte des frais passés, sans oublier qu’il est souvent également possible de les réduire. Il est également important de prévoir un montant pour les imprévus.

Vous avez terminé ? Le montant restant peut être consacré à des choses plus ludiques : vacances, cadeaux, loisirs, etc.

4. Discipline

Établir un budget, c’est une chose. S’y tenir en est une autre. Si vous avez déjà suivi toutes les étapes susmentionnées, on peut dire que vous êtes déjà dans la phase de prise de conscience. Vous savez où vous en êtes financièrement. Vous connaissez les postes coûteux et les points d’attention. Dans le mois à venir, tenez donc à jour vos dépenses dans une feuille de calcul ou une application de gestion du budget et vérifiez régulièrement si vous respectez les objectifs fixés. Le faire vous demandera certains efforts, mais la tranquillité d’esprit et le sentiment de contrôle qui en découlent n’ont pas de prix.

Aucun budget n’est infaillible, et certains coûts ou opportunités imprévues peuvent compliquer les choses. Un coût imprévu vous tombe dessus ? Envisagez un crédit à la consommation . Une fois votre gestion du budget au point, vous serez très facilement en mesure de déterminer le montant que vous pouvez consacrer à un remboursement mensuel.

En savoir plus sur une gestion saine de votre budget ? Cliquez ici .