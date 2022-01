"Si je gagne au lotto, je fais le tour du monde", "Je m'achète la maison de mes rêves"... les Belges jouent au lotto pour réaliser leurs rêves et gagner le gros lot. Tiens, c’est d’ailleurs le mot néerlandais loterij qui a donné naissance au mot allemand los ("sort") et à l'italien lotto. Un hasard ? Non, puisque c'est la ville de Bruges qui, dès 1441, semble être la première à avoir utilisé la formule. Les loteries existent donc depuis 580 ans déjà, et c'est chez nous qu'elles ont été inventées.