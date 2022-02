La chaîne belge a mené une étude comparative avec les enseignes françaises et hollandaises.

Faire ses courses à l’étranger pour faire des économies, voilà une habitude bien connue de milliers de Belges. Pourtant, Colruyt a lancé un pavé dans la mare avec une étude interne relayée par Gondola qui promet que les courses dans les magasins du groupe sont moins chères qu’en France et en Hollande. Côté hollandais, Colruyt a fait la comparaison avec des magasins Albert Heijn et Jumbo à Hulst, et Plus à Koewacht, et son enseigne côté belge, à Sint-Gillis-Waas. Selon Colruyt, les tarifs sont plus chers de 34 % chez Albert Heijn, de 21 % chez Jumbo, et de 42 % chez Plus 42 %.