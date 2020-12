Avec le durcissement des conditions d’octroi des crédits hypothécaires et la nécessité de disposer au minimum de 10 % de la valeur du bien ainsi que des moyens de financer les frais de notaire et les droits d’enregistrement, accéder à la propriété se fait de plus en plus tard.

Attention, toutefois, à ne pas dépasser une certaine limite d’âge, sous peine de voir votre crédit refusé ou, à tout le moins, sa durée rabotée.