Cryptomonnaies : la jeune génération est conquise et investit

Selon l'enquête annuelle réalisée par le Centre français d'études et d'information sur l'épargne et la retraite (Cercle de l’Epargne) en collaboration avec Amphitéa, l’association mondiale de prévoyance, l'engouement chez les jeunes pour les cryptomonnaies en général, et le bitcoin en particulier, est un phénomène massif. Une grande majorité de jeunes estiment que les cryptomonnaies sont un placement rentable. La monnaie virtuelle est aussi leur moyen de paiement. Et si vous optiez pour les cryptomonnaies afin de placer vos économies ?

81% de jeunes convaincus

Les finances n’ont jamais été aussi accessibles. Aujourd’hui avec l’aide d’un smartphone on peut investir dans toutes formes de valeurs numériques. Les cryptomonnaies en font partie. Derrière les courbes, les graphiques et les chiffres, le marché des cryptomonnaies est en réalité simple à appréhender pour les générations qui sont nées avec le numérique. Les jeunes crypto-investisseurs voient dès à présent les portefeuilles numériques comme l’investissement du futur. D'après cette enquête, 81% des jeunes choisissent les cryptomonnaies pour leur placement. Ils sont même en phase de remplacer le traditionnel livret d’épargne. Pour Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Epargne, « cet engouement de la jeune génération pour les cryptomonnaies est tout à fait logique. Le placement crypto, c'est du numérique. C'est quelque chose qui est compris par les plus jeunes épargnants. Il y a un transfert. Avant, on laissait dormir son argent sur son livret, aujourd'hui, on espère faire une belle opération à travers les montagnes russes qu'offrent les bitcoins et l'ensemble des cryptomonnaies », a-t-il déclaré par voie de presse.

© Litebit

Le bitcoin privilégié