En période de crise, le portefeuille est plus que jamais au centre des préoccupations. Si l’épargne des Belges a atteint des sommets historiques depuis un an, on sait que ce n’est pas le cas pour tout le monde. Et pour mieux préparer l’avenir de leur progéniture, nombreux sont les parents qui veulent éduquer leurs enfants par rapport à l’argent.

Et cela commence dès le plus jeune âge ! Ainsi, 36,3 % des parents belges parlent argent à leurs enfants dès qu’ils ont entre 6 et 9 ans et plus d’un tiers (31,2 %) lorsque leurs enfants ont entre 10 et 14 ans. Par ailleurs, une minorité (17,7 %) s’y attelle lorsque leurs enfants ont moins de 5 ans.

(...)