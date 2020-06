La crise a forcé le report de certaines factures… entraînant des frais supplémentaires.

La crise du coronavirus n’est pas sans conséquence sur le budget des ménages. Le Belge moyen dépense sensiblement moins, se classant cinquième sur les 24 pays européens, seuls quatre pays dépensant encore moins que la Belgique selon le rapport annuel des consommateurs (European Consumer Payment Report) du prestataire de services financiers Intrum.

Ces dépenses en baisse s’expliquent en partie par la fermeture des cafés et restaurants, mais rien n’indique que la réouverture de cette semaine relancera la machine. Christophe De Boeck, directeur commercial d’Intrum, est plutôt pessimiste. "Les gens devront gérer leurs dépenses de manière plus réfléchie, surtout à plus long terme, lorsque les répercussions de la crise économique apparaîtront."

(...)