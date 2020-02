D’abord il y a l’art (d’y penser) et la manière (de le gérer). Dans un livre pratique, Laurence Arpi propose de faire changer notre rapport à l’argent… en trois semaines.

Et pour ce faire, Laurence Arpi (qui est passée du RSA à une entreprise d’ateliers et de coaching, a écrit des livres de coaching financier, a eu un accident de la route qui l’aura obligé à rembourser 100 000€ non prévus en plus de la maison pas payée, de trois enfants à éduquer…) développe des conseils sur près de 200 pages.

(...)