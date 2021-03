Les travailleurs voudraient plus de clarté et une paie qui correspond réellement au travail fourni.

Tout travail mérite salaire. L’adage est bien connu mais ce salaire est-il réellement à la hauteur du travail fourni ? Les travailleurs veulent que la politique salariale de leur entreprise ne soit pas déterminée lors de négociations d’arrière-boutique, mais de façon claire et loyale pour chacun. Ils accordent également beaucoup d’importance au salaire en fonction du travail accompli. Et c’est là que le bât blesse, car une grande partie des travailleurs n’est pas d’accord avec la façon dont est fixée la rémunération.

Pas moins d’un quart des travailleurs estiment que les décisions prises quant aux rémunérations ne sont pas prises de manière juste. Et, plus étonnant, un employeur sur six partage ce constat.