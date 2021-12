Les Belges ont en moyenne 2,1 banques. L’occasion de profiter des meilleurs services de chaque organisme.

Le paysage bancaire n’est plus ce qu’il était il y a encore une vingtaine d’années, c’est un euphémisme. Entre la crise de 2008, les changements de noms et surtout des banques qui coûtent de plus en plus cher et les taux d’intérêt nuls ou négatifs, les Belges tentent de trouver des solutions pour faire fructifier un minimum leur argent. Avec un nouveau réflexe : ouvrir des comptes dans plusieurs banques. "Le Belge est "multibancaire", puisqu’il a en moyenne 2,1 banques pour gérer son argent. C’est un gros changement par rapport à il y a une dizaine d’années, explique Kim Van Esbroeck, Country Head chez Aion Bank. 66 % des personnes que nous avons interrogées lors de notre dernière étude ont des comptes ou des investissements dans plusieurs banques. Aussi, 6,5 % des sondés sont inscrits dans plus de quatre banques."