Ces deux dernières années, nous avons fait plus de courses que jamais. Avec les confinements et la longue fermeture de l’Horeca, nous avons passé le plus clair de notre temps à la maison. Et les paiements par chèque-repas ont évidemment facilité la vie de nombreuses familles. "N’oublions pas que les chèques-repas représentent jusqu’à 30 à 50 % du budget alimentaire d’une famille", rappelle Jean-Louis Van Houwe, CEO de Monizze, société émettrice de chèque-repas et d’éco-chèque.