Les investisseurs s’en souviennent encore : la pandémie se déclarait à peine que les marchés boursiers plongeaient. Aux craintes sanitaires s’ajoutaient des facteurs plus classiques comme la hausse des marchés quasi continue depuis des années, les tensions entre la Chine et les Etats-Unis, etc. Bref, les marchés, au premier trimestre, dévissent. Et d’après le dernier tableau de bord de l’ERMG (Economic Risk Management Group), daté du 22 juillet (chiffres au 16 juillet), les investisseurs belges ont vu une belle part de leur patrimoine partir en fumée : 65,6 milliards d’euros. Soit une perte de 4,8 %, puisque le patrimoine financier des ménages belges, d’après la Banque nationale de Belgique (BNB), se montait à 1348 milliards d’euros à la fin mars 2020. Le redressement qui a suivi en avril et en mai n’a permis que d’éponger cette perte de 12,5 et 5,6 milliards d’euros respectivement.

