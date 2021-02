Ce vendredi, un super jackpot de 202 millions d’euros était en jeu au tirage de l'EuroMilions. Et pour gagner ce soir, il fallait jouer les numéros 4 – 12 – 25 – 46 – 48 et les étoiles 7 et 12.

Si aucun Belge n'a remporté sur la super cagnotte, deux d'entre eux ont tout de même gagné une jolie somme!