La nouvelle formule de l’Euromillions sera lancée le 4 février prochain (et disponible en points de vente et sur le site de la Loterie nationale dès le samedi 1er février). Parmi les nouveautés, c’est surtout le montant de la cagnotte au rang 1 qui focalise les attentions. Plafonné à 190 millions actuellement, le jackpot va désormais pouvoir atteindre les 250 millions d’euros et va aussi croître beaucoup plus vite.