Plus de 100 euros pour un plein ! C’est la réalité que connaît aujourd’hui tout Belge qui se déplace en voiture. Les prix des carburants n’ont jamais été aussi élevés qu’en cette période. Après la crise du chauffage et de l’électricité, voici la crise de la mobilité automobile. Et que fait la Vivaldi ? "La situation est complexe", nous répond-on dans les couloirs du 16.

Des solutions sont envisagées aux niveaux européen, fédéral et régional. Il est même recommandé de moins utiliser sa voiture et de se tourner vers les transports en commun. Mais concrètement, c’est vers les Finances que tous les regards se tournent.