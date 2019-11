Pour Stefaan Van Rompaey, rédacteur en chef de Retail Detail, ce n’est pas un hasard si les prix flambent à l’approche des fêtes. "En ce qui concerne les calendriers de l’Avent, les chocolats et autres friandises de saint Nicolas et Père Noël, c’est avant tout le plaisir qui prime. Les marques savent très bien qu’elles peuvent se permettre de faire gonfler les prix car les parents ne diront pas non à leurs enfants. Le prix a moins d’importance pour ce type de produit où nous sommes davantage dans l’émotionnel."

(...)