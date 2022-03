Un placement qui a le vent en poupe et qui peut rapporter 3 à 5 % par an.

En matière d’immobilier, il y a moult façons d’investir. Acheter un appartement ou une maison puis louer le bien, investir dans des fonds immobiliers ou… acheter une chambre d’hôtel. Cette dernière opération n’est pas neuve, mais séduit de plus en plus. Le concept a été lancé dans les années 50 par le groupe Marriot, puis repris par d’autres géants de l’hôtellerie. Plus modestement, des sociétés belges se sont aussi lancées sur ce marché. C’est le cas du groupe Lamy, dont plusieurs projets ont vu le jour. Aux Lacs de l’Eau d’Heure, ce sont quelque 200 villas de luxe et un hôtel 4 étoiles certifié Best Western qui sont proposés dans un projet entamé il y a dix ans déjà.