C’est une discussion courante du café du Commerce, alimentée aussi scientifiquement que les allégations complotistes qui fleurissent sur les réseaux sociaux. "Tout a augmenté à cause de l’euro." Mais cette affirmation maintes fois entendue est-elle bien réelle ? Est-ce que l’euro a fait flamber les prix ? Certes, personne ne niera qu’un pain ou un kilo de café coûte plus cher aujourd’hui qu’avant l’euro. Mais le coût de la vie augmentait également avant le passage à l’euro. Les salaires suivent le même mouvement, au rythme des indexations et de l’inflation. Dans le même temps, les taux sur les comptes épargne, mais aussi des crédits hypothécaires, ont subi une dégringolade historique. Alors, la vie est-elle réellement plus chère depuis le passage à l’Euro ?

(...)