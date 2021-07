La crise a eu beaucoup de conséquences négatives pour les Belges, dont beaucoup ont été touchés directement au portefeuille. Mais, comme à chaque fois, certains ont plus de chance que d’autres et l’épargne totale des Belges a atteint des records. Mais à quoi vont donc servir tous ces milliards ? Comme les comptes d’épargne classiques ne rapportent plus et coûtent parfois de l’argent, nombreux sont ceux qui cherchent à investir. Mais comment ? La banque en ligne Aion a mené l’enquête. " D’après notre enquête, la grande majorité des personnes qui investissent le font de la manière la plus conventionnelle qui soit : 20 % des personnes interrogées investissent dans des valeurs mobilières, et 19 % dans l’immobilier ", indique la banque.